Toussaint

«Soyez saints comme je suis saint !» Cet impératif qui court tout au long du livre du Lévitique ne vise pas tout d’abord une sainteté morale mais une sainteté rituelle. Ceux qui ont été mis à part selon la volonté de Dieu doivent répondre à cette faveur divine en accomplissant un certain nombre d’actes, essentiellement de purification. L’élection d’Israël visée par cette invocation : «Soyez saints» crée des droits mais aussi des devoirs au peuple tout entier. Et, surtout, elle entraîne une solidarité : si un seul est saint, il sanctifie tout autour de lui. Et à l’inverse, la faute d’un seul, particulièrement de ceux qui guident Israël, souille tout le peuple. Peu à peu le peuple élu va spiritualiser cet appel. On le voit clairement avec les prophètes : «C’est la miséricorde que je veux et non le sacrifice» ou encore, dans le livre de la Sagesse : «Ceux qui obéissent parfaitement aux saintes lois seront considérés comme saints ; ceux qui se laissent instruire par elles pourront se défendre au moment du Jugement» (Sagesse 6, 10). Dans le Nouveau Testament, l’appel devient plus pressant : «Purifions-nous de tout ce qui salit le corps ou l’âme et efforçons-nous d’être parfaitement saints en vivant dans le respect de Dieu» (2 Colossiens 7, 1). Mais cette sainteté ne peut être conquise, elle est le fait, toujours, d’une élection, d’une grâce qui touche tous ceux qui ont été appelés et qui répondent à cet appel : «Dieu vous a réconciliés avec lui, afin de vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et irréprochables» (Colossiens 1, 22). Pas étonnant donc qu’apparaisse peu à peu cette certitude que l’Église tout entière et tous ses membres, connus ou inconnus, sont saints. Et qu’en conséquence nous sommes, d’une manière ou d’une autre, «tous saints».

La fête de tous les saints a lieu tous les ans le 1er novembre. Elle rassemble l’immense foule de tous ceux qui, sans avoir été cités en exemple par l’Église, ont mené une vie «parfaite», qu’ils soient vivants ou morts. Bien sûr il ne s’agit pas d’évacuer la responsabilité personnelle de chacun mais de mettre plutôt l’accent sur cette sainteté collective que la communion des saints souligne.

Jean-Pierre Rosa