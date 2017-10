Mal

Sophie de Villeneuve : Devant les horreurs auxquelles nous sommes souvent confrontés, guerres, tremblements de terre, inondations… la question du mal revient toujours : Dieu a-t-il raté sa Création ? Quelque chose s’est-il produit qui a perverti son projet ? S’est-il trompé quelque part ?

D. S. : Bien sûr que non, Dieu ne se trompe pas, il n’a pas raté sa Création. Pourtant il reste vrai que nous ne pouvons pas éviter de nous poser la question. C’est paradoxal, mais répondre que Dieu n’a pas raté sa Création, même si la question ne peut que rester posée, nous tourne vers l’avenir qu’il nous prépare, plutôt que vers l’origine dont nous savons fort peu de choses.

Dans les récits de Création de la Genèse, Dieu dit chaque fois que « cela était bon ». Or aujourd’hui peut-on dire que le monde est bon ?

D. S. : Oui, on peut le dire, cela fait même partie de notre mission chrétienne. La bénédiction originelle qui scande l’acte créateur de Dieu demeure. Et c’est un acte de foi, d’espérance et même de charité de proclamer que la Création est bonne, car c’est une parole propre à guérir le cœur de nos proches.

Vous dites donc qu’il nous faut dire et croire que dans la Création, tout est bon encore aujourd’hui ?

D. S. : Ce n’est pas ce que j’ai dit. On peut maintenir que la Création est bonne, mais nous sommes les premiers à faire l’expérience que tout n’est pas bon dans la Création, en nous-mêmes et hors de nous-mêmes. Il y a le mal dont nous sommes les auteurs, et le mal dont nous sommes les victimes.

Cela veut-il dire que quelque chose s’est perverti et est entré en conflit avec la volonté de Dieu ?

D. S. : Il est important de préciser, comme l’ont affirmé très fortement les Pères de l’Eglise , qu’il n’y a de Dieu que Dieu, que Dieu est parfaitement bon, « En lui nulle ténèbre » nous dit la première épître de saint Jean, qu’il n’y a pas de principe du mal concurrent à Dieu, une sorte d’anti-Dieu, car Satan n’est qu’une créature. Tout ceci doit être maintenu, dans une sorte de paradoxe dont n’avons pas d’explication. Si nous pouvions expliquer le mal, nous pourrions le résoudre. Le mal est mal aussi parce qu’il fait échec à notre capacité à l’expliquer. La Bible ne fait pas état d’une Création ratée. En revanche, elle fait état d’une rencontre ratée, entre Dieu et l’homme, entre sa proposition d’alliance qui demeure et a été définitivement scellée en Jésus Christ, et la réponse de l’homme à cette proposition d’alliance. Cette réponse négative de l’homme à la proposition de Dieu défigure la bonté de la Création. Elle occulte notre capacité à discerner et à contempler le visage de Dieu à travers ses œuvres.

C’est donc l’homme, en ne répondant pas à l’œuvre bonne et créatrice de Dieu, qui introduit le mal dans le monde ? C’est assez culpabilisant !

D. S. : On ne peut pas faire l’économie de notre responsabilité dans la question du mal. Je ne sais pas si c’est culpabilisant, car il est vrai que, même si le refus de l’homme l’empêche de voir le visage bon de Dieu à travers ses œuvres, il y a parmi les hommes des saints qui nous montrent Dieu. Ce n’est pas culpabilisant, c’est responsabilisant et c’est essentiel. C’est l’un des aspects les plus libérateurs de la révélation biblique, que Dieu nous veuille partenaires de sa Création et de son alliance, car cela signifie que nous avons la possibilité de lui dire non. Mais aussi de lui dire oui !

Nous sommes donc responsables du mal qui se produit, mais aussi du bien qui peut se faire…

D. S. : Bien sûr, puisque nous sommes appelés à entrer dans la proposition d’alliance que Dieu nous fait et qu’il ne se contente pas de nous proposer de loin. Il nous donne sa grâce afin que nous puissions y répondre intérieurement et en vérité. Sans l’aide de sa grâce nous ne le pourrions pas. Avec l’aide de sa grâce, nous avons des oreilles pour l’entendre, des yeux pour le voir, un cœur pour l’aimer et une bouche pour lui répondre et proclamer ses bienfaits. Cela dit, nous sommes aussi des victimes d’un mal dont nous ne sommes pas les auteurs. Il y a un excès du mal, ce que nous dit aussi le livre de la Genèse d’une manière très imagée. En Genèse 3, alors que Dieu donne à Adam et Eve la totalité de la Création sauf un arbre, ils se laissent obnubiler par cet arbre défendu à l’instigation du serpent, et ils désobéissent, ce qui est de l’ordre de la défiance et du péché. Mais par la suite on a bien pire : Caïn qui tue Abel . On voit là l’excès du mal, quelque chose qui échappe à notre contrôle et se retourne contre nous.

Ce quelque chose, qu’est-ce que c’est ?

D. S. : C’est le mystère d’iniquité, c’est-à-dire le mal comme un mystère. Je crois que le christianisme est la seule pensée qui permette de garder au mal son caractère scandaleux. Dans tous les autres systèmes de pensée on trouve des tentatives de résolution du mal, des tentatives d’explication qui font entrer le mal dans un système, alors que pour les chrétiens le mal reste un scandale qui doit absolument être combattu. Il n’est pas dans le dessein de Dieu.

Vous dites que nous sommes des victimes de ce mystère d’iniquité. Est-ce que Dieu vient à notre secours ?

D. S. : Oui. Dès Genèse 3 nous sommes montrés comme des victimes avec la présence de ce mystérieux serpent qui vient pervertir le visage de Dieu, dévoyer sa parole et fausser la route d’Adam et Eve. Et ce que nous révèle le Nouveau Testament, c’est que Dieu est de notre côté, au point d’envoyer son propre Fils, mort sur la Croix, ressusciter pour nous ramener à la vie. Dieu est de notre côté.

Même dans ce qui traverse notre quotidien, comme les ouragans ou les inondations ?

D. S. : Il est de notre côté, pas forcément comme nous le souhaiterions, en arrêtant l’histoire ou en recommençant à zéro, ce que Dieu a décidé de ne plus faire après le déluge. Dieu est de notre côté en nous donnant la capacité de voir et de vivre dans ces épreuves l’expérience de la Croix. Une des grâces chrétiennes est de pouvoir grâce à Dieu vivre ces épreuves comme un passage. Mais c’est facile à dire et fort difficile à vivre. Là encore nous avons besoin de l’exemple des saints.

Pensez-vous que Dieu est triste de notre condition humaine et de ce qui se passe sur la terre ? Se désole-t-il de nous voir plongés quelquefois dans un tel chaos ?

D. S. : Je pense que l’on ferait fausse route à répondre à cette question telle qu’elle est posée, car on perdrait de vue ce qui fait notre espérance, c’est-à-dire que Dieu est vainqueur de tout cela. Nous allons vers lui qui est la réconciliation de nous-mêmes avec nous-mêmes, de nous-mêmes avec nos frères et sœurs, de nous-mêmes avec notre propre histoire. La victoire de Dieu est déjà manifestée et acquise avec la résurrection du Christ. Elle ne se voit pas encore dans notre histoire telle qu’elle se déroule, mais c’est vers cela que nous allons.

Donc Dieu n’a pas raté sa Création, c’est nous qui avons peut-être raté sa proposition d’alliance. Et en même temps nous sommes victimes d’un mystère d’iniquité qui fait que nous pouvons nous dire quelquefois : Mais dans quel monde vivons-nous…

D. S. : Exactement. Si vous replacez ces énoncés un peu sibyllins dans un cadre relationnel, qui est le cadre de l’Alliance de la révélation biblique, ils deviennent très clairs. Dans telle ou telle histoire personnelle, telle proposition d’alliance, telle proposition d’amour a pu être ratée et a des conséquences pour celui qui n’a pas su y répondre. Grâce à Dieu, l’occasion nous est toujours donnée de reprendre cela en Christ.

Que diriez-vous à quelqu’un qui traverse des épreuves considérables ?

D. S. : Je ne lui dirais rien du tout, car ce serait indécent. C’est à lui de m’enseigner, si la grâce lui en est donnée, ce que signifie l’espérance chrétienne, et non à moi de lui faire des leçons. Je peux dans mon cœur regarder le Christ en pensant à cette personne, mais je n’ai aucune leçon à lui donner.